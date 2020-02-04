Экспериментальная вакцина против ВИЧ оказалась неэффективной

В Южно-Африканской Республике было остановлено клиническое исследование вакцины против ВИЧ. В нем принимали участие более 5000 местных жителей. Согласно промежуточным данным, вакцина не продемонстрировала достаточной эффективности, сообщает Reuters.
Исследование HVTN 702 было одним из трех новых исследований возможных вакцин против ВИЧ-инфекции. В начале декабря 2019 года ученые называли его перспективным и прогнозировали ему успешное завершение.
«То, что перспективная вакцина не работает, очень разочаровывает. Но исследование было проведено очень хорошо, и мы получили ответ настолько быстро, насколько было возможно», — сказал Митчелл Уоррен, исполнительный директор общественного движение AVAC, которое работает над профилактикой ВИЧ-инфекции.
Доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального институт аллергии и инфекционных болезней США (NIAID) тоже выразил сожаление по поводу негативного результата исследования. «Вакцина против ВИЧ обязательно нужна для прекращения пандемии», — сказал он.
Фаучи добавил, что продолжаются исследования других подходов создания безопасной и эффективной вакцины. Он подчеркнул, что до сих пор верит, что она будет создана.
В исследовании HVTN 702 тестировалась вакцина, которая подходила для профилактики инфекции, которую вызывал штамм ВИЧ, циркулирующий в Южной Африке.
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