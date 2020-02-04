Автор украинского учебника по истории заявил, что специально использовал мем с Киану Ривзом

Измененная фотография «Обед на небоскребе» 1932 года, на которой «дорисован» канадский актер Киану Ривз, была использована в украинском учебнике «Всемирная история» для 10 класса целенаправленно.

Об этом автор учебника, историк Игорь Щупак сообщил в Facebook 4 февраля.

«Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, «дополненной» Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», – написал он.

Историк рассказал, что на эту идею его подтолкнул похожий случай. По словам Щупака, он использовал мем, чтобы заинтересовать школьников изучением истории.

«Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом… ноль читателей. Что же с мемом Киану Ривза в учебнике? К сожалению, за два года использования книги этот мем увидели только сейчас», – добавил он.

Щупак отметил, что одним из первых, кто заметил мем, был его ученик.

Фотографию «Обед на небоскребе» сделал неизвестный фотограф во время строительства RCA Buildings, являющегося частью Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. На фотографии запечатлены 11 рабочих, которые читают газеты, некоторые едят, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров.

В 2001 году спустя неделю после теракта 11 сентября американский скульптор итальянского происхождения Серджо Фурнари воспроизвел фотографию в скульптуре, назвав ее Lunchtime on a Skyscraper — A Tribute to America’s Heroes. Она выставлялась как вдохновляющий символ для рабочих, разгребавших завалы на месте Всемирного торгового центра.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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