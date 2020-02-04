ФСБ лишила создателей «Футляра от виолончели» доступа к их телеграм-каналу

Служба экономической безопасности ФСБ пришла с обысками к создателям анонимного телеграм-канала «Футляр от виолончели» и изъяла сим-карту, на которую он зарегистрирован. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.
По данным издания, еще 27 января сотрудники спецслужб задержали Александра Гусова и его коллегу, чье имя остается неизвестным, а затем провели обыск у них дома. Когда силовики нашли сим-карту, возможных авторов телеграм-канала отпустили. С тех пор публикации в канале прекратились.
При этом сам Гусов отрицает, что канал принадлежит ему и утверждает, что ничего не знает об этой истории. Однако Baza считает, что скорее всего именно он владеет каналом, публикации в котором вызвали недовольство одного из высокопоставленных чиновников. Ранее «Варламов.ру» со ссылкой на свои источники сообщал о том, что канал купили за два миллиона долларов, чтобы впоследствии закрыть проект.
У «Футляра от виолончели» около 407 тысяч подписчиков, он является одним из крупнейших телеграм-каналов, который публикует информацию о российских госслужащих, олигархах и других известных людях.
Источник: Новая газета
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