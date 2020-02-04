Китай закупает российский противовирусный препарат для лечения коронавируса

Китай закупает российский противовирусный препарат триазавирин, чтобы испытать его в борьбе с новым китайским коронавирусом (2019-n-CoV), сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
"Они даже у нас сейчас закупают один препарат — триазавирин — для того, чтобы провести его клинические исследования. Дело все в том, что пока четко доказанных специфических антивирусных свойств не отмечено", — отметил Краевой. Китай закупает триазавирин для оценки возможности препарата бороться с новым коронавирусом.
Триазавирин — противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов для лечения гриппа, разработан российскими учеными, выпускается на Урале.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 г., возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
По данным китайских властей, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли к 4 февраля 425 человек, количество заболевших превысило 20,4 тыс. человек.
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