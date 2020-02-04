Гвоздий заявил, что Минэнерго досрочно прекратило его полномочия как главы набсовета «Укргидроэнерго» из-за отказа выполнять незаконные указания

Министерство энергетики Украины досрочно прекратило полномочия главы наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго» Валентина Гвоздия. На своей странице в Facebook он заявил, что это произошло из-за его отказа выполнять незаконные указания руководства Минэнерго.

«Сегодня «Миненергодовкилля» досрочно прекратило мои полномочия члена наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго». Это произошло после того как я отказался выполнять незаконные указания первого заместителя профильного министра. Решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины является политически мотивированным и незаконным, ведь независимый член наблюдательного совета может быть уволен только по решению суда, а не приказом министра. Законом специально гарантирована особая процедура увольнения независимых директоров (членов) наблюдательных советов государственных предприятий, которая была призвана уберечь государственные предприятия от незаконного политического влияния», – написал Гвоздий.

О давлении со стороны первого замминистра энергетики Виталия Шубина он заявил публично перед заседанием наблюдательного совета, пишут «Українські новини». В чем заключались требования заместителя министра, Гвоздий не уточнил. В комментарии агентству чиновник сообщил, что Шубин приехал на заседание уже как новый член набсовета.

«Налицо коррупционное действие со стороны первого замминистра Шубина, который действовал в явном конфликте интересов и незаконно стал членом набсовета ЧАО «Укргидроэнерго», – сказал Гвоздий.

Он добавил, что ему угрожали увольнением в случае невыполнения требований, и что незаконное давление могут оказывать и на других членов набсовета.

«Главная задача наблюдательных советов – обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий. Но главным в деятельности наблюдательных советов является, и надеюсь будет дальше строгое соблюдение норм законодательства, – написал он в соцсети. – Призываю не бояться расправы и действовать исключительно в рамках закона и в интересах государства Украина, не поддаваясь постороннему давлению».

Решение Минэнерго Гвоздий считает незаконным и собирается обжаловать в суде.

Сьогодні «Міненергодовкілля» достроково припинило мої повноваження члена наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».Це… Posted by Valentyn Gvozdiy on Teisipäev, 4. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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