США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если РФ попробует проложить остающиеся километры трубопровода. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги Вашингтона.
Санкции могут быть приняты уже в феврале или марте. Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы не допустить завершение строительства газопровода по дну Балтийского моря. Ограничительные меры будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, которые принимают газ из российского трубопровода.
Представитель Социал-демократической партии (ФРГ) по экономическим вопросам Бернд Вестфаль негативно оценил планы американских конгрессов. По его словам, они делают все, чтобы "Северный поток-2" был завершен. Вестфаль отметил, что Германия и Евросоюз не позволят, чтобы США диктовали им, как вести энергетическую политику.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что газопровод будет достроен, несмотря на давление США.
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