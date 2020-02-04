В Грузии под снежным завалом погибла россиянка

В Грузии под снежным завалом погибла россиянка

04.02.2020, 22:30, Новости дня

Россиянка погибла в Грузии, попав в автомобиле под лавину.

Как передает ТАСС, о трагедии сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Отмечается, что машина, в которой находились три человека, у города Степанцминда, который является последним населенным пунктом у подъезда к границе с Россией, попала под снежную лавину и упала в овраг.

Отмечается, что спасатели достали из оврага всех троих, в том числе, местного жителя, который получил переломы и гражданина Армении. Россиянка, которая ехала в автомобиле в качестве пассажирки, скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Источник: Вести



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