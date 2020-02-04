Украинцы больше всего доверяют Зеленскому опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе Социологической группой «Рейтинг».
Респондентам задали вопрос: «Насколько вы доверяете таким политикам?»
Вариант «полностью доверяю» по отношению к Зеленскому выбрали 30% опрошенных, «скорее доверяю» – 29%.
Президент Украины оказался единственным политиком с положительным балансом доверия и недоверия. Не доверяют Зеленскому в общей сложности 32%.
За главой государства по уровню доверия разместились спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (доверяют 26%, не доверяют 44%), народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (25% и 56%), нардеп от партии «Голос» Святослав Вакарчук (22% и 62%).
Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% респондентов, противоположное мнение выразили 53%.
Инфографика: ratinggroup.ua
Социологическое исследование проводилось с 22 по 26 января. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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