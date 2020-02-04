«Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

Глава так называемого Киевского патриархата Филарет Денисенко лишен полномочий члена «синода» неканонической Православной церкви Украины, информирует ПЦУ.

ПЦУ приняла решение «остановить» его полномочия как «члена священного синода», поскольку Денисенко отсутствовал «на шести заседаниях священного синода подряд» и «необоснованно отказался участвовать в заседании», хотя и получил «письменное приглашение», передает РИА «Новости».

ПЦУ сообщила о решении «установить, что почетный патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной церкви Украины на покое». Ему «канонически запрещено совершать любые хиротонии».

Денисенко и его сторонников призвали к «примирению и прекращению самоизоляции».

Напомним, Денисенко был одним из создателей Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Константинополя. Однако через несколько месяцев после создания ПЦУ он начал критиковать томос и продолжил работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже сообщил о ликвидации этой организации.

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