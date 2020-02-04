Корреспондент — украинский Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником

Корреспондент — украинский Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником

04.02.2020, 22:30, Новости дня

Министерство культуры Украины не стало включать бюст маршалу Жукову в Харькове в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как пишет «Корреспондент», этот бюст был разрушен «активистами» в прошлом году, однако позже был восстановлен по поручению мэра города.


Facebook

Бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который находится на проспекте Петра Григоренко в Харькове, не признали памятником. Как пишет «Корреспондент», об этом со ссылкой на ответ Минкульта сообщил руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков на своей странице в Fаcebook.

Поздняков обнародовал официальный ответ Минкульта на его запрос относительно ситуации с бюстом Жукову, который протестующие снесли в июне 2019 года.

На запрос Позднякова ответили, что Министерство культуры Украины издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове».

«Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть», — прокомментировал Поздняков ответ министерства.

Как напоминает издание, 2 июня 2019 года группа активистов снесла бюст Жукову в Харькове. Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела. Спустя месяц бюст Георгию Жукову восстановили по поручению мэра Геннадия Кернеса. В связи с этим Институт национальной памяти обратился в прокуратуру.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика