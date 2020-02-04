Ученые: Занятия йогой помогают справиться с депрессией

Ученые: Занятия йогой помогают справиться с депрессией

04.02.2020, 22:21, Разное

Американские исследователи, представляющие Бостонский университет, заявили, что при длительных занятиях йогой улучшается работа мозга, а также повышается количество веществ в нервной системе, помогающих в борьбе с депрессией. Уточняется, что речь идёт о молекулах трансмиттера GABА.
По результатам недавнего исследования при изучении этого процесса исследователи смогут узнать, как смягчить депрессивные симптомы. В свой работе исследователи разделили 30 участников на 2 группы: всем добровольцам предлагалось изучить технику глубокого дыхания и йогу Айенгара. Представители второй группы сделали упор на согласованность и точность при выполнении упражнений. Единственное различие заключалось в количестве проведенных занятий, а также специальных упражнений.

Испытуемым, предпочитающим интенсивные нагрузки, назначали не менее 3 сеансов в неделю, другая группа занималась 2 раза за этот же период. После сканирования мозга добровольцев посредством МРТ их попросили заполнить анкету об уровне депрессии. В итоге, симптомы психических расстройств у всех стали выражаться гораздо реже, особенно у тех, кто предпочитал увеличенные нагрузки, подытожили специалисты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика