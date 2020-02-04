Ученые: Занятия йогой помогают справиться с депрессией

Американские исследователи, представляющие Бостонский университет, заявили, что при длительных занятиях йогой улучшается работа мозга, а также повышается количество веществ в нервной системе, помогающих в борьбе с депрессией. Уточняется, что речь идёт о молекулах трансмиттера GABА.

По результатам недавнего исследования при изучении этого процесса исследователи смогут узнать, как смягчить депрессивные симптомы. В свой работе исследователи разделили 30 участников на 2 группы: всем добровольцам предлагалось изучить технику глубокого дыхания и йогу Айенгара. Представители второй группы сделали упор на согласованность и точность при выполнении упражнений. Единственное различие заключалось в количестве проведенных занятий, а также специальных упражнений.

Испытуемым, предпочитающим интенсивные нагрузки, назначали не менее 3 сеансов в неделю, другая группа занималась 2 раза за этот же период. После сканирования мозга добровольцев посредством МРТ их попросили заполнить анкету об уровне депрессии. В итоге, симптомы психических расстройств у всех стали выражаться гораздо реже, особенно у тех, кто предпочитал увеличенные нагрузки, подытожили специалисты.

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