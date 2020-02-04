«Мне достался спокойный малыш»: Екатерина Андреева стала необычной приемной мамой

Недавно большая любительница путешествий — телеведущая Екатерина Андреева вместе с подругой Катрин побывала в Африке. Там они стали приемными мамами для двух слонят.

В отличие от предыдущей инсценировки свадебного обряда в Руанде, в которой Катрин выступила в роли невесты, документы на усыновление были оформлены по всем требованиям. Андреевой достался покладистый малыш, зато подруга получила подростка с непростым характером. «Молодые мамы» с интересом знакомятся с информацией о жизни, поведении и питании слонят, радуются сделанному доброму делу.

Большинство поклонников благодарят Екатерину Андрееву за интересные материалы о её путешествиях, восхищаются умением не только прекрасно работать, но и находить время для активного отдыха. Вместе с тем, нашлись осудившие телеведущую. Андреева поспешила успокоить недоброжелателей, отметив, что и без их советов помогает детям, только не в Африке, а в России. Хейтерам же в свою очередь порекомендовала присоединиться к благотворительности, ведь она издавна ценилась в родном Отечестве.

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