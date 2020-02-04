Мнение: О нормальном кошмаре российской глубинки

Что произойдёт, если маленький человек попробует обратиться к президенту России за защитой, не согласовав это предварительно сямо и овамо? История матери-одиночки из Краснодара, растящей ребёнка с органическим поражением ЦНС, даёт весьма однозначный, хотя и предсказуемый ответ.

И это очень хорошо иллюстрирует самую суть нынешней России, где управляемая вертикаль наталкивается на круговую поруку. Тут оказывается, что… и сам всевластный президент – бессилен.

А началось всё с банальности. Один краснодарский застройщик сдал в эксплуатацию жилой дом с мелкими недоделками – вполне распространённая практика сейчас от Москвы до самых до окраин. Ибо местные органы власти, уполномоченные разрешения на ввод выдавать, сплошь и рядом закрывают глаза на различные несоответствия построенного СНиПам и планам, а также на строительный брак. В данном случае госкомиссия не заметила некачественных тротуаров у дома, плохую гидроизоляцию подземного паркинга и прочие мелочи, на которых сэкономил застройщик.

И действительно, чего заморачиваться на деталях? Железобетонная коробка ведь выстроена? Крышей покрыта? Окна-двери установлены? Лифты, пусть и со скрипом, ходят? Ну так и живите себе, пока дом не начнёт разваливаться…

Иногда на такое соглашаются не все, впрочем. Елена Скиба, которая переехала в одну из краснодарских новостроек вместе с больным ребёнком несколько лет назад, оказалась не в меру активной в борьбе за свои права. Она бомбардировала письмами местную администрацию, а когда поняла, что бьётся лбом о бетонную стену, пошла выше. В феврале 2018 года она обратилась к Владимиру Путину через интернет-приёмную на президентском сайте.

Что было дальше, представляете?

Ну, да, вы же не настолько наивны, чтобы поверить в хэппи-энд… Так и вышло.

Письмо вернулось в Краснодар. И вот тут закономерно начался кошмар для матери-одиночки.

Ведь строительную фирму, на которую неосмотрительно пожаловалась простая гражданка Елена Скиба, возглавлял уважаемый человек, местный депутат Аслан Нехай, а управляющую компанию, которую жильцам – и это также укоренившаяся практика – навязал застройщик, основала жена депутата, Гошнаго Нехай. Возглавлял же её тоже уважаемый человек, Владимир Набатников, до этого занимавший руководящий пост в краевой госжилинспекции

В общем, уважаемые люди страшно обиделись на молодую женщину и послали к ней киллеров обратились в суд. Там же, в Краснодаре.

Москвичи, наверное, помнят, что у столичного мэра в команде были очень хорошие юристы, благодаря которым он не проиграл ни одного иска о защите чести и достоинства. У поименованной выше троицы юристы оказались ещё лучше: их усилиями Прикубанский райсуд Краснодара взыскал с молодой женщины 70 тыс. рублей компенсации морального вреда за «нравственные страдания», понесённые застройщиком, т.е. юридическим лицом. Хотя ещё в 2013 году в ГК РФ были внесены уточнения, что организация может взыскивать только репутационный вред.

У нормальных юристов судебный вердикт, где в мотивировочной части говорится, что правила о защите деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации юридического лица, за исключением положений о компенсации морального вреда, а в резолютивной таки взыскивается с ответчицы в пользу АО МПМК «Краснодарская-1» компенсация именно морального вреда, вызвал сильное недоумение. Ведь помимо нарушения норм ГК РФ судья Ирина Бровцева проигнорировала и требования АПК РФ, где говорится что дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности должны слушаться не в суде общей юрисдикции, а в Арбитражном суде.

Но и в краевом суде этот приговор устоял! И судебные приставы Краснодара необычайно резво бросились взыскивать с ответчицы всю сумму компенсаций, даже не дождавшись завершения дела в кассационной инстанции…

Вот что значит – уважение к закону и законодателям.

Конечно, тут можно сказать, что и сама Елена Скиба накосячила много, не обратившись к хорошему адвокату из Москвы. Но, с другой стороны, какие у матери-одиночки с больным ребёнком были возможности нанять себе того же Анатолия Кучерену или Павла Астахова?

И что, скажите, делать маленькому человеку, столкнувшемуся с огромной системой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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