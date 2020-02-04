Мнение: Победа близка как никогда: навальнятки против населения России!



Чота ржу в голосину. Вчера мой хайпый пост, все по заветам уважаемого Алексея Навального, про то, что 87% процентов россиян не поддержат иностранных агентов в их истерике за Конституцию — вызвал набег дурачков одной известной секты. Ну, разумеется, не секрет, что ни в культуру, ни в логику они не умеют. Но, ребята, вы же просто тупые, как… баобаб на фоне клиентов Навального оскорблять язык не поворачивается.

Во-первых, дурачки набежали мне доказывать, что я типа ссылку дал и не думал, что они по ней пройдут. Я объяснил дурачкам, что я не Навальный и ссылки для этого и даю — чтобы по ним ходили. Получил матерное оскорбление от навальненка, удалил оскорбление от навальненка, предупредил навальненка, что тут территория культуры — навальненок заплакал, свел все на жопу и ушел. Намекнув, что я типа баню недемократично. Разумеется, как банит сам Навальный на своем сайте не обсуждалось — ведь это совсем другое. Не говоря про либеральных модеров на любых площадках, которые себя избранными считают, а Нео на их фоне лох и лох конченный.

Во-вторых, дурачки Навального вообще не умеют ни во что. Прибежал товарищ и сказал мне, что в Конституцию нельзя включать отсылки на Прожиточный Минимум (ПМ) — типа, мы же не будем каждый год переписывать Конституцию? И это к вопросу, почему дебилам нашего самого сисястого оппозиционера, а также поклонникам Греты Туберг надо учиться, а не бороться. Ибо даже в школе проходят ПЕРЕМЕННЫЕ — але, клоуны. "Х" — это не первая буква вашего любимого слова — это ПЕРЕМЕННАЯ. Угадайте, зачем ее так называют?

Более того, мне так нравится, что все навальнятки резко стали юристами — ну как "папа", а также — строго разбираются — как писать Конституцию. Дескать — там нет места для ПМ. Конечно, там надо о высоком писать, ага. Типа, люди женятся, е..тся, а мне не во что обуться. Прелэстно, же говорю, просто прэлэстно.

И, конечно, эти великолепные муда… деби… ученые мужи — тут же выразили свое "фи" — "какому-то ср@ному народцу" — они же тут ВЛАСТЬ!

Короче, я доволен. Путин опять гениально уделал идиотов, причем это так — легкий бонус — основное, конечно, это те самые изменения.

А борцы вырастут тупыми барашками и будут плакать, что власть плохая. Пока Лешка будет дочерей пристраивать и по заграницам в дорогих пиджаках кататься. Так победим!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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