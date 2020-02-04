КИЕВ – Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения против четырех подозреваемых по делу о крушении самолета рейса МН17 над оккупированной территорией Донбасса в июле 2014 года и вызвала их для следственных действий.

Об этом заявила в Гааге пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ» 3 февраля.

«Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 года все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать», – отметила она.

Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Все они объявлены в международный розыск. Хотя их присутствие в зале суда называют маловероятным, это, однако, не помешает судебному процессу, пишут медиа.

Собственный источник «Укринформа» отметил, что подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой.

Как сообщалось, на прошлой неделе Окружной суд Гааги подтвердил, что минимум один из подозреваемых по делу МН17 изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой. Однако суд не разглашал его имя и названия юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого. Суд по делу о гибели пассажиров рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе «Схипхол», приблизительно в пятидесяти километрах от Гааги. Корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах отмечает, что общение адвокатов с журналистами – редкое явление в местной юридической практике, и уже сам по себе факт привлекает внимание.

Гиркин не признает обвинения

По данным «Интерфакса», один из фигурантов судебного процесса Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году.

«Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне», – заявил Стрелков «Интерфаксу» 4 февраля. Отвечая на вопрос агентства, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: «Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно».

Украинская служба «Радио Свобода» отмечает, что в Европарламенте призывали Россию последовать примеру Ирана – признать ответственность за сбивание Боинга на Донбассе.

«Мы сейчас наблюдаем за уникальной ситуацией, когда Иран опережает Россию в своем признании ответственности. Россия должна взять на себя ответственность за сбивание МН17, но она до сих пор этого не сделала. Доказательная база идентична, но Россия отказывается признать свою вину», – заявил 15 января 2020 года немецкий депутат Михаэль Галлер.

СБУ установила маршрут движения ЗРК «Бук»

Авиалайнер Боинг-777 Малазийских авиалиний выполнял плановый пассажирский рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина). На борту находились 298 человек пассажиров и членов экипажа, которые погибли.

В июле 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о том, что установила «точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину, осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету «Боинг 777-200 9M-MRD» и место старта данной ракеты, время и маршрут, по которому самоходная огневая установка ЗРК «БУК» была вывезена в Россию».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 17 июля 2019. Украинская спецслужба также определила «150 человек из тех, кто был причастен к транспортировке «Бука» из России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей, охране военной техники».

О преступлении и наказании

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, пока сложно рассчитывать, что после суда в Нидерландах заказчики и исполнители преступления, приведшего к гибели 298 человек рейса MH17, окажутся за решеткой.

«Вряд Кремль выдаст исполнителей. Ему это не нужно, а пренебрегать международным законодательством для Москвы – не проблема. Хотя для безопасности непосредственно самих четырех обвиняемых – неизвестно, что лучше: тюрьма в Нидерландах или «исчезнуть» в России», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сам судебный процесс, состоящий из пяти заседаний в течение года, по его словам, будет привлекать к себе внимание международной прессы.

«И каждый раз, когда Москва будет отказываться от выдачи преступников, от признания собственной вины, это будет формировать негативное общественное мнение о России. Это не только позволит сохранить действующие санкции, но и будет способствовать тому, что Россию устранят с позиций несистемного международного игрока – то есть ее вернут в круг «нерукопожатых» стран», – считает Богдан Петренко.

Эксперт считает, что даже если решение Окружного суда Гааги будет заочным, это нельзя называть проигрышем.

«Прежде всего, это сформирует прецедент для других судебных процессов, которые будут касаться России, для рассмотрения Международным судом ООН вопроса о нарушении Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. И чем больше Россия будет игнорировать решение суда в Гааге по MH17, тем больше в мире будет формироваться убеждение в ее причастности к финансированию терроризма», – отмечает Богдан Петренко.

Он считает, что суд в Евросоюзе продолжает работу, независимо от желаний отдельных стран его приостановить.

Позиция России – «их там нет»

По мнению директора Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерия Дымова, имплементация будущего решения нидерландского правосудия остается пока еще под вопросом – кто, когда и как будет привлечен к ответственности?

«Понятно, что политический контекст никуда не ушел, потому вопрос имплементации решения суда – вопрос открытый. Международный суд и суд ООН не могли вынести это решение потому, что Россия его блокировала и позиция России – «их там нет» на Донбассе. Россия продолжает стоять на позиции «их там нет», и далее будет продолжать рассматривать этот процесс с политической точки зрения», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что Украине нужно понимать, что происходит сейчас с этим делом, не игнорировать его, но использовать решение нидерландской прокуратуры для того, чтобы «подтвердить» расположение российских военных на территории Донбасса.

«Это поможет на международном уровне признать, что Россия сбила лайнер, продолжает вести войну на информационном, дипломатическом и информационном фронтах войны. Ценного подозреваемого Цемаха по делу о крушении МН17 они тоже забирали, показывая, что Россия стоит за этим преступлением», – подчеркивает Валерий Дымов.

Он считает, что украинской власти следует активнее «называть вещи своими именами».

«Эта риторика, когда Владимир Зеленский не называет Россию агрессором и не говорит, что в январе на Донбассе было убито одиннадцать украинских военных, показывает нашу неуверенность. Нужно брать пример с Нидерландов. Мы есть в Совместной группе по расследованию дела, должны доказывать, что Россия – агрессор, и ее военные сбили пассажирский самолет», – утверждает Валерий Дымов.

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