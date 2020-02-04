Мнение: Что любят читатели

Мнение: Что любят читатели

04.02.2020, 22:11, Разное

История о том, как в ресторане «Босфор» оперативники управления М ФСБ дерзко прервали обед полковника МВД, отставного подполковника ФСБ и криминального авторитета, взяв с поличным взяточников, попала в ТОП-3 самых читаемых публикаций «Новой» за последние семь дней.

Текст прочитали более 86 тыс «уникальных посетителей». Это не намного меньше «уникальных посетителей» моей страничке в ЖЖ за весь январь (всего 97 тыс).

Чем объяснить такой интерес читателей к теме взяток силовиков? Вроде бы ничего необычного, буднично, вроде бы уже пора привыкнуть, не обращать внимания… Но читают.  Не странно?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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