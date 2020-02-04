В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Тела четырех человек обнаружили в столовой заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга, в историческом районе Коломяги. Страшную находку сделал бездомный, предположительно, знакомый с погибшими, сообщило ИА "Журналистские расследования".
Смерть двоих мужчин и двух женщин, по предварительным данным, наступила еще в минувшую субботу, 1 февраля. Причина гибели не называется, но рядом с телами обнаружили канистру с неизвестной жидкостью темного цвета.
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, но на руках и лице эксперты зафиксировали следы укусов животных.
По факту смерти четырех человек возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, компания жила в заброшенной столовой — на месте было множество одеял, ветоши и прочего хлама.
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