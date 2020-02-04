Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» рассчитана на пять лет, но в будущем может быть расширена – Зеленский

Программа финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства «Доступные кредиты 5-7-9%» рассчитана на пять лет. Об этом 4 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения главного офиса «Укргазбанка», где ознакомился с началом работы данной программы, сообщает его пресс – служба.

«5-7-9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Программа будет работать пять лет. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу», – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украине нужны новые рабочие места.

Як я й обіцяв, починаємо видавати доступні кредити малим підприємцям – за ставками, яких в Україні, напевне, й не бачили: 5, 7, 9%. Сьогодні побував у банку-партнері, щоб пересвідчитися на власні очі, як іде процес. Познайомився з підприємцем, який створює навчальні заклади майбутнього. Називаються «школи робототехніки», тобто сучасні, інноваційні комплекси для розвитку дітей. Для цього проекту він і прийшов отримати позику за нашою програмою «Доступні кредити». І він не єдиний: відучора в цьому банку шикуються черги підприємців. Хтось хоче будувати, хтось – обробляти дерево, а хтось відкриває ветеринарну клініку. Кажуть: ставки – для людей. Почути це було головним для мене. Сподіваюся, ця програма заохотить наш бізнес залишатися в Україні, а тих, хто виїхав, – повернутися додому. Я знаю, як важко було будувати бізнес в Україні. Раніше, коли йшлося про державу, і сам часто казав: аби не заважала. Тепер я можу впливати на ці процеси. Тепер держава не заважатиме, а допомагатиме. Зробимо все, щоб бізнес став одним із потужних локомотивів заможної України майбутнього.Програма вже працює у чотирьох банках-партнерах. Тож не гайте часу – заходьте на 5-7-9.gov.ua і починайте або розширюйте власний бізнес. Іноді ми мріємо про шанс змінити життя на краще. Можливо, цей шанс відкрився саме сьогодні і саме для вас. Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 4. veebruar 2020

12 декабря 2019 года Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект №2589 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по поводу Фонда развития предпринимательства». 14 января 2020 года парламент принял проект закона в целом.

21 января Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 2 млрд грн на бюджетную программу.

24 января Кабинет Министров Украины одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

4 января правительство объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса. Государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель. Пока кредиты под 5–9% готовы выдавать три государственных банка: «ПриватБанк», «Укргазбанк» и «Ощадбанк».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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