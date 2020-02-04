Евролига. Баскетболисты ЦСКА дома уступили «Анадолу Эфес»

Евролига. Баскетболисты ЦСКА дома уступили «Анадолу Эфес»

04.02.2020, 22:06, Новости дня

Московский ЦСКА на своей площадке принимал лидера баскетбольной Евролиги "Анадолу Эфес" в рамках 23-го тура регулярного чемпионата. Встреча получилась крайне упорной. Турецкий клуб оказался сильнее хозяев паркета со счетом 82:80 (25:16, 16:21, 17:20, 24:23)​​​.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин, набравший 22 очка. У армейцев лучшим был признан Майк Джеймс. В его активе 20 баллов.

Турецкий клуб сохранил первое место в турнирной таблице Евролиги. Баскетболисты ЦСКА идут вторыми. В следующем туре красно-синие сыграют в гостях с греческим "Олимпиакосом". Их встреча состоится 6 февраля.

Источник: Вести



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