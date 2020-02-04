Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ

Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ

04.02.2020, 22:06, Новости дня

Министерство обороны РФ опровергло информацию об обстреле военной полиции РФ в Сирии со стороны протурецких формирований.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, никто не обстреливал пост российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо и отечественные военные советники и сотрудники полиции находятся в безопасности.

Источник: Вести



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