Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опровергло информацию об обстреле военной полиции РФ в Сирии со стороны протурецких формирований.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, никто не обстреливал пост российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо и отечественные военные советники и сотрудники полиции находятся в безопасности.
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