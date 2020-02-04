Ученые: Количество ДТП с пешеходами из-за смартфонов выросло на 800%

Из-за регулярного использования смартфонов на улицах, количество с ДТП с пешеходами в последние годы увеличилось в 9 раз. Примерно в 45-47% случаев люди отвлекаются на гаджет во время перехода автомобильной дороги, подчеркивают специалисты.
Канадские ученые, представляющие университет Калгари, заявили, что с 2010 года число ДТП с пешеходами увеличилось на 800%. Именно в этот период в мире начались активно распространяться данные девайсы. Владельцы смартфонов стремятся активнее погрузиться в экран, путешествуя в интернете или отвечая на сообщения в социальных сетях. Это приводит к тому, что люди невнимательно следят за уличным движением, а это приводит к различным инцидентам: они попадают под колёса автомобилей или проваливаются в люки.
Результаты научной работы показывают, что более 45% всех пешеходов, попавших в аварию, отвлекаются на свой телефон. В целом, подобные ДТП случаются в 4% случаев от всех аварий, сообщается в издании BMJ Injury Prevention. Людям сложно оторваться от любимого девайса даже при пешем передвижении, подытожили ученые.
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