Брэд Питт из-за старшего сына Мэддокса пропустил премию BAFTA

Не так давно состоялась церемония престижной премии BAFTA, на которой Брэд Питт получил приз за свой актёрский талант, но на этом мероприятии он так и не появился. Как оказалось, призёр предпочёл навестить старшего сына Мэддокса, с которым у него не самые благополучные отношения.

Известно, Брэд Питт на последнем награждении BAFTA получил приз за исполнение роли второго плана, но вместо него приз приняла Марго Робби. Долгое время никто не знал, почему артист в последний момент отказался от перелёта в Великобританию, и лишь недавно начали появляться слухи об этом. Как оказалось, у знаменитости появился шанс провести время со своим старшим сыном, с которым они не нашли общего языка. После развода звезды с Анджелиной Джоли, 19-летний молодой человек не хочет общаться с отчимом, встав полностью на сторону матери в возникшем между экс-супругами конфликте. Долгое время актёр пытался наладить с Мэддоксом отношения, и как только представилась такая возможность, сразу же воспользовался ею.



В настоящий момент не известно, сумел ли Брэд Питт убедить Мэддокса в своей любви, но его поклонники увидели, что тот не равнодушен к членам бывшей семьи. Актёр предпочёл провести время с детьми, проигнорировав важное мероприятие, которое имеет отношение к его дальнейшей карьере.

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