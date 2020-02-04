Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

04.02.2020, 21:58, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила администрация турецкого лидера.

Стороны обсудили инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб, а также ситуацию в Ливии и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

Напомним, Эрдоган обвинил Дамаск в гибели турецких военных в Идлибе. В ответ турки нанесли удары по сирийским войскам.



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