Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила администрация турецкого лидера.
Стороны обсудили инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб, а также ситуацию в Ливии и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».
Напомним, Эрдоган обвинил Дамаск в гибели турецких военных в Идлибе. В ответ турки нанесли удары по сирийским войскам.
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