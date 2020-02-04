Мнение: Чёрная дыра Пентагона, самые благотворительные страны и переход России на Линукс

1. Американские военные в очередной раз подтверждают свою репутацию величайших коррупционеров мира. Не только по масштабам коррупции, но и по размаху заметания следов. О грандиозных махинациях в Минобороны США рассказывает Иван Данилов:

https://ria.ru/20200129/1563979669.html

Заокеанские СМИ оказались шокированы результатом: «Бухгалтерская чёрная дыра Пентагона в 35 триллионов долларов. Хотя это не должно было стать сюрпризом для структуры, которая, как известно, никогда не могла пройти аудит без проблем, Пентагон тем не менее смог шокировать некоторых наблюдателей на этой неделе публикацией новых финансовых показателей. По словам Энтони Карпаччо из (агентства. — Прим. ред.) Bloomberg, в 2019 году Министерство обороны внесло 35 триллионов долларов в «корректировки бухгалтерского учёта», что намного превышает 30,7 триллиона долларов подобных корректировок, зафиксированных в 2018 году», — сообщает портал Yahoo Finance.

Конечно, не все эти деньги украдены или оказались вовлеченными в коррупционные схемы, ибо при всем желании невозможно вписать в коррупционные схемы суммы, которые больше всего американского ВВП и тем более военного бюджета. Как справедливо замечают заокеанские экономические журналисты, все эти «бухгалтерские изменения» направлены просто на то, чтобы в финансовой ситуации военного ведомства вообще никто не мог разобраться: многочисленные приписки, двойной и даже тройной учёт одних и тех же денег по мере их перемещения по разным счетам и другие финансовые трюки делают оценку эффективности траты средств невозможной в принципе. Аналогичный результат был после аудита 2018 года, тогда общая сумма бухгалтерских корректировок составила примерно 30 триллионов долларов. <…>

Издание Salon цитирует отчеты специального инспектора по реконструкции Афганистана: «От десяти до 43 миллионов долларов было потрачено на строительство одной заправочной станции в афганской глуши, <…> 150 миллионов долларов ушло на роскошные частные виллы для американцев, которые должны были помочь укрепить экономику Афганистана, <…> десятки миллионов потрачены впустую на неудавшиеся программы по улучшению афганской промышленности, нацеленные на добычу большего количества запасов полезных ископаемых, нефти и природного газа в стране». <…>

Как же получается, что, несмотря на вроде бы громкие коррупционные расследования и скандальные бестселлеры, раскрывающие теневые финансовые схемы, во всех мировых рейтингах восприятия коррупции США находятся на высоких, «чистых» местах? Во-первых, организации, которые составляют подобные рейтинги, зачастую (опосредованно) финансируются или из тех же государственных источников, или теми же бенефициарами теневых схем. И следовательно, у них есть очевидные причины не портить имидж официальному Вашингтону.

Во-вторых и в-главных: желающих демонтажа сложившейся коррупционной системы просто не существует, и весь конфликт идет лишь вокруг того, кто конкретно будет ее бенефициаром в следующем электоральном цикле — республиканцы или демократы.

2. Согласно данным 2016 года, Россия заняла 8 место из 24 исследованных стран по доле ВВП (0,34%), которая идёт на благотворительность (показатель измеряется через пожертвования некоммерческим организациям):

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_charitable_donation

На первых местах – англосаксонские страны: США (1,44%), Новая Зеландия (0,79%), Канада (0,77%), Великобритания (0,54%). На последнем месте – Китай (0,03%).

Кто-то скажет, что причины здесь в протестантской этике бывших колоний Великобритании. Кто-то – что дело в развитом капитализме, требующем от богатых делать пожертвования ради подъёма своей репутации.

Однако кто-то другой непременно напомнит, что многие НКО на самом деле используются для ухода от налогов и для продвижения политической повестки. У нас это не настолько развито, поэтому позиция России ближе к середине рейтинга – это скорее хорошо. С другой стороны, в плане благотворительности мы не такие прижимистые, как китайцы, и не настолько ограничены в свободе общественной деятельности.

3. Импортозамещение делает большие успехи. «Микрософт», которая последовательно присоединялась к санкциям против России, теряет в продажах. Крупные ведомства массово переходят на «Линукс»:

https://www.ixbt.com/news/2020/01/24/nastolko-masshtabno-windows-v-rossii-eshjo-ne-prenebregali.html

МВД России провела крупнейшую единовременную закупку отечественной операционной системы Astra Linux. <…>

Ведомство закупило компьютеры на 1,4 млрд рублей. В эту сумму вошли 31 тысяча лицензий Astra Linux плюс системные блоки и мониторы HP. На долю программного обеспечения пришлось 180 млн рублей, каждая лицензия обошлась почти в 6 тысяч рублей. <…>

Специально подчёркивается, что закупка Windows обошлась бы дороже. Кроме того, по словам специалистов, если сотрудникам ведомств удастся адаптироваться к Linux в первый год, то дальше работать на нем уже будет дешевле, чем на Windows.

Ранее суммарно за несколько закупок 100 тысяч лицензий Astra Linux приобрело Минобороны, 50 тысяч — Росгвардия.

Самое примечательное в данной новости — это дата. О необходимости перехода госструктур на российскую ОС говорили уже в 2000-х годах. Явная потребность в этом стала очевидна 5-6 лет назад. И вот, наконец-то, это делается — в 2020 году.

Источник: Место для дискуссий

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