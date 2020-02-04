США осудили эскалацию насилия в Идлибе

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление в связи с эскалацией насилия в сирийской провинции Идлиб. «Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающиеся недопустимые и бесчеловечные атаки на жителей Идлиба со стороны режима Асада, России, Ирана и «Хезболлы», – заявил госсекретарь. – Минометный обстрел турецких наблюдательных постов, совершенный силами Асада 3 февраля, представляет собой серьезную эскалацию и пополняет череду злонамеренных атак, в результате которых страдают мирные жители, гуманитарные работники и инфраструктура.

Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, на фоне этой атаки, которая привела к гибели многих турецких военнослужащих на наблюдательном пункте, который используется для усилий по координации и деэскалации, и полностью поддерживаем принятые Турцией оправданные меры самообороны. Мы приносим соболезнования правительству Турции в связи с понесенными потерями. Жестокие действия режима Асада, России, иранского режима и «Хезболлы» прямо препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии.

Необходимо прекратить эти варварские атаки, обеспечить гуманитарный доступ и восстановить мир в соответствии с резолюцией Совета Безопасности №2254. Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помешать реинтеграции режима Асада в мировое сообщество, пока он не начнет соблюдать все положения резолюции №2254, включая режим прекращения огня на территории всей страны, в том числе в Идлибе».

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