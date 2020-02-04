ВОЗ борется с потоком ложной информации о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что распространяемая в соцсетях ложная информация о новом коронавирусе препятствует усилиям по борьбе с эпидемией. На данный момент вирусом заразилось более 20 000 человек, и, по меньшей мере, 427 человек скончались. Большинство случаев заражения и почти все летальные исходы, за исключением двух, зафиксировано в Китае.

По словам экспертов, эпидемии заболеваний нередко порождают информационные эпидемии, поскольку поначалу имеется мало информации о природе заболевания и связанных с ним рисках.

К сожалению, поиск ответов зачастую порождает большое количество ложной информации и слухов. Как отмечает директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан, потоки ложной информации в соцсетях представляют собой серьезную проблему.

«Несколько веков назад этот феномен также существовал, но в то время не было соцсетей, так что информация распространялась, но значительно медленнее, чем сейчас. В наше время информация распространяется крайне быстро и немедленно разносится по всему миру. При такой скорости сложно реагировать своевременно», ­– говорит она.

ВОЗ сотрудничает с компанией Google, которая запустила новый проект SOS Alert, позволяющий людям получить доступ к важной и точной информации о коронавирусе. Другие платформы, такие как Twitter, Facebook и Tiktok, также принимают меры для сдерживания распространения ложной информации.

По словам Бриан, донести до общественности нужную информацию не всегда просто.

«Однако я полагаю, что это один из вызовов 21-го века, потому что все мы пользуемся этими быстрыми способами коммуникации, но мы также можем стать их жертвами. Вот почему крайне важно охарактеризовать феномен и выработать методы эффективной борьбы с ним», – считает она.

При этом Бриан подчеркивает, что ключ к борьбе с распространением ложной информации – не цензура. Вместо этого нужно постараться дать ответы на беспокоящие людей вопросы наилучшим образом с учетом имеющейся на данный момент информации. По мере того, как появляются новые сведения и складывается более четкое понимание механизма распространения коронавируса, станет доступно больше информации.

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