Жена избившего пасынка мужчины рассказала о поведении мужа

Жена избившего пасынка мужчины рассказала о поведении мужа

04.02.2020, 21:44, Новости дня

Жена Мурата Шханукова, избившего 5-летнего пасынка в Москве, Рита рассказала, что раньше не замечала агрессивного поведения мужа, он ее никогда не бил.

«Нас познакомили, он вроде бы хорошим представлялся, таким он не был, мы три года с ним прожили, не было агрессии. Я просто уехала на похороны, и сестра это все снимала, жестокого обращения не было, ругал, делал замечания. Мы воспитывали детей, они ни в чем не нуждались, минусов я не замечала перед ним», – рассказала женщина «Рен ТВ».

Рита добавила, что Мурат пытался извиниться позже. Сейчас его местоположение женщине неизвестно.

Сам же мужчина заявил, что раскаивается в содеянном. Шхануков заявляет, что подобное произошло впервые.

 

Напомним, в Сети появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка, запись сделала тетя мальчика. Сообщалось, что отчим пришел в ярость от того, что ребенок «начал баловаться». Чтобы наказать мальчика, он заставил его приседать и начал бить его по лицу.

После произошедшего в отношении мужчины было заведено уголовное дело.



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