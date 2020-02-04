Помпео заявил о потере Крыма Украиной

Помпео заявил о потере Крыма Украиной

04.02.2020, 21:44, Новости дня

Во время визита в Киев глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что для Украины Крым потерян.

На Украине Помпео провел ряд встреч. На одной из них «крымская активистка» Эмине Джапарова обратилась к США с просьбой не забывать про Крым и помочь организовать конференцию по Крыму в Вашингтоне, пишет «Новое время».

Участники встречи рассказывают, что у Помпео были «несколько другие приоритеты». По его словам, «Крым потерян» и «мировые игроки это понимают». Как рассказали участники встречи, Помпео заявил, что «Украина отдала Крым, а РФ не из тех, у которой что-то можно забрать».

Напомним, 31 января Помпео посетил Украину.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика