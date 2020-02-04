Помпео заявил о потере Крыма Украиной

Во время визита в Киев глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что для Украины Крым потерян.
На Украине Помпео провел ряд встреч. На одной из них «крымская активистка» Эмине Джапарова обратилась к США с просьбой не забывать про Крым и помочь организовать конференцию по Крыму в Вашингтоне, пишет «Новое время».
Участники встречи рассказывают, что у Помпео были «несколько другие приоритеты». По его словам, «Крым потерян» и «мировые игроки это понимают». Как рассказали участники встречи, Помпео заявил, что «Украина отдала Крым, а РФ не из тех, у которой что-то можно забрать».
Напомним, 31 января Помпео посетил Украину.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- АЕБ: Продажи автомобилей в России упали впервые за три года / 14 января
- Бродский: Двух охранников у меня убили, двух – ранили. Меня один раз пытались из-под дома украсть / 23 декабря
- Горбачев рассказал об опасности выхода США из СНВ-3 / 17 декабря
- Жена избившего пасынка мужчины рассказала о поведении мужа / 4 февраля
- Коронавирус из Китая. Иммунолог Волянский заявил, что СНБО должен немедленно собраться и принять адекватные решения / 27 января
- Maruv обнародовала бэкстейдж и кадры концерта в Москве / 9 января
- В России готовятся изменения системы оплаты труда учителей / 13 января
- Гаджеты: Банковские данные россиян станут доступны для правоохранителей без решения суда / 31 января