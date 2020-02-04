Мужчина с ружьем устроил дебош в клубе после отказа включить песню «Ласкового мая»

В Брестской области Белоруссии пьяный мужчина устроил дебош в доме культуры. Местный житель разозлился на заведующего, который отказался повторно включить песню «Седая ночь», и стал угрожать ему охотничьим ружьем.
Хулигана остановил его сын: молодой человек схватился за оружие и отвел его в сторону. Сотрудники дома культуры вызвали полицию. В настоящее время дебошир находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили дело о хулиганстве, сообщает РИА Новости.
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