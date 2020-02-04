Мужчина с ружьем устроил дебош в клубе после отказа включить песню «Ласкового мая»

Мужчина с ружьем устроил дебош в клубе после отказа включить песню «Ласкового мая»

04.02.2020, 21:37, Разное

В Брестской области Белоруссии пьяный мужчина устроил дебош в доме культуры. Местный житель разозлился на заведующего, который отказался повторно включить песню «Седая ночь», и стал угрожать ему охотничьим ружьем.

Хулигана остановил его сын: молодой человек схватился за оружие и отвел его в сторону. Сотрудники дома культуры вызвали полицию. В настоящее время дебошир находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили дело о хулиганстве, сообщает РИА Новости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика