Личное: Смертельный диагноз

После того, как похороны Юли Началовой стали главным событием прошлого года в столичной тусовке, в среде полусветских драных кошек появился новый тренд — на болезнь. Желательно — неизлечимую. Такую, чтобы вписалась в заголовок «Смертельный диагноз».
Фото: Соцсети
Не так давно Мирослава Дума — честно говоря, не знаю, чем она знаменита, кроме папы-чиновника и молчаливой поддержки расистской шутки Ульяны Сергиенко— призналась в страшном диагнозе.
«В этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких и дали семь месяцев, чтобы жить. Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни», — разоткровенничалась Мирослава, напустив загадочного туману вокруг своего состояния.
Не отстаёт от Думы и Сати Казанова? Помните, была такая певица?
Казанова призналась в… псориазе.
Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз.
А он у мен с 1,5 лет. И как себя помню, я его стыдилась.
Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать.
Артисты из 90-ых Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин в последнее время, если и дают интервью, то исключительно о своей базалиоме, которой болеют на пару.
И это — только навскидку. В нашей тусовке повальный тренд: кто сильнее болеет! У кого — заболевание серьёзнее и неизлечимее.
Ну, что тут сказать: дебилы, блин!
Нет, я им всем желаю поправиться. От всей души. А ещё я желаю им поумнеть и научиться привлекать к себе внимание чем-то, помимо хайпа на страшных диагнозах. Даже если таковые и имеются, в чём я, если честно, порой — ну, очень сильно сомневаюсь .
А вы?
Источник: Лена Миро
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