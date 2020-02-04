Личное: Смертельный диагноз

После того, как похороны Юли Началовой стали главным событием прошлого года в столичной тусовке, в среде полусветских драных кошек появился новый тренд — на болезнь. Желательно — неизлечимую. Такую, чтобы вписалась в заголовок «Смертельный диагноз».



Фото: Соцсети

Не так давно Мирослава Дума — честно говоря, не знаю, чем она знаменита, кроме папы-чиновника и молчаливой поддержки расистской шутки Ульяны Сергиенко— призналась в страшном диагнозе.

«В этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких и дали семь месяцев, чтобы жить. Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни», — разоткровенничалась Мирослава, напустив загадочного туману вокруг своего состояния.

Не отстаёт от Думы и Сати Казанова? Помните, была такая певица?

Казанова призналась в… псориазе.

Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз.

А он у мен с 1,5 лет. И как себя помню, я его стыдилась.

Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать.

Артисты из 90-ых Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин в последнее время, если и дают интервью, то исключительно о своей базалиоме, которой болеют на пару.

И это — только навскидку. В нашей тусовке повальный тренд: кто сильнее болеет! У кого — заболевание серьёзнее и неизлечимее.

Ну, что тут сказать: дебилы, блин!

Нет, я им всем желаю поправиться. От всей души. А ещё я желаю им поумнеть и научиться привлекать к себе внимание чем-то, помимо хайпа на страшных диагнозах. Даже если таковые и имеются, в чём я, если честно, порой — ну, очень сильно сомневаюсь .

А вы?

Источник: Лена Миро

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