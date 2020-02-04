Испытания «Курганца-25» и «Бумеранга» завершат через два года

Испытания «Курганца-25» и «Бумеранга» завершат через два года

04.02.2020, 21:32, Новости дня

Государственные испытания перспективных бронемашин "Курганец-25" и "Бумеранг" должны завершиться в 2022 году. Когда новая боевая техника встанет на вооружение, будут решать военные, рассказал агентству РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Курганец-25" – это гусеничная боевая машина пехоты весом 25 тонн. Экипаж БМП состоит из 3 человек, десантный отсек вмещает 8 бойцов. Основное вооружение – модуль с 30-миллиметровой пушкой и 4 пусковыми установками противотанковых ракет.

"Бумеранг" – колесный бронетранспортер с аналогичным вооружением, что и "Курганца-25".

Источник: Вести



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