Забивший предполагаемого педофила уфимец: я не ожидал, что он умрет

В Уфе отправили под домашний арест мужчину, который насмерть забил предполагаемого педофила. 33-летний Владимир Санкин останется под арестом в течение двух месяцев, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Сам арестованный признался, что не желал 54-летнему мужчине смерти.
"Я вообще не ожидал, что он умрет", – сказал Санкин журналистам.
Неравнодушные уфимцы уже составили петицию в поддержку Санкина, передает UFA1.Ru.
"Помогите добиться справедливости! Мой друг спас ребенка от педофила, а теперь ему за это грозит тюрьма", – обратился к неравнодушным приятель Санкина.
Впрочем, источник издания отметил, что в этой истории все не так однозначно. По его словам, Санкин во время конфликта с вероятным педофилом был нетрезв, а никакие дети ему, возможно, и не жаловались.
"Есть вероятность, что мальчиков не было, либо они были, но пострадали не настолько, как он рассказывает", – сказал собеседник издания.
Инцидент произошел 30 января: на улице к Санкину подошел ребенок и попросил выручить его друга, который оказался в квартире у педофила. Мужчина отправился на место происшествия, вывел предполагаемого извращенца из квартиры и стал выяснять с ним отношения. В ходе конфликта Санкин побил оппонента, а затем вызвал ему скорую помощь. Спасти избитого врачам не удалось.
Следственные органы возбудили уголовные дела как в отношении Санкина, так и в отношении погибшего.
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