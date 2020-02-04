Минобороны опровергло обстрел российских военных турками

Минобороны опровергло обстрел российских военных турками

04.02.2020, 21:30, Новости дня

Руководитель российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков заявил, что сведения об обстреле военной полиции РФ протурецкими формированиями являются не соответствующими действительности.

«Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что подразделения военной полиции и российские военные советники в безопасности.

Ранее СМИ со ссылкой на источники заявили, что турецкие военные якобы обстреляли российские позиции в населенном пункте на севере провинции Алеппо.



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