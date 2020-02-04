Евросоюз отверг мирный план США по Ближнему Востоку

Европейский Союз отверг предложенный Соединенными Штатами ближневосточный мирный план, заявив, что при необходимости будет оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель.

Президент США Дональд Трамп представил свой план на прошлой неделе. Израиль приветствовал инициативу, а палестинские лидеры ее отвергли.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул приверженность блока двухгосударственному решению, подразумевающему сосуществование Израиля и «независимого, демократического, сопредельного, суверенного и устойчивого палестинского государства».

Хотя план предусматривает создание палестинского государства, он не удовлетворяет минимальные требования палестинцев и дает Израилю почти все, чего он требовал в последние десятилетия, в том числе большинство палестинских земель, на которых построены израильские поселения.

По словам Борреля, попытки Израиля аннексировать палестинскую территорию «не останутся без ответа».

Боррель подчеркнул, что для достижения мира в регионе необходимо урегулировать наиболее серьезные вопросы, такие как установление границ палестинского государства и окончательный статус Иерусалима.

«Для установления справедливого и прочного мира нерешенные вопросы об окончательном статусе должны быть урегулированы путем прямых переговоров между сторонами», – отметил Боррель, добавив, что план «отступает от этих параметров, согласованных на международном уровне».

Некоторые из 27 членов ЕС уже признали палестинское государство, хотя большинство стран призывают урегулировать вопрос путем мирных переговоров.

План Трампа встретил положительную реакцию со стороны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что не собирается отказываться от планов аннексии Западного берега реки Иордан.

Палестинский президент Махмуд Аббас отверг план, назвав его «бессмыслицей», а страны Персидского залива охарактеризовали инициативу как «предвзятую».

Евросоюз осудил принятое в 2017 году решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, заявив, что это подрывает роль США как посредника в мирном процессе.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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