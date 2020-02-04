Кейт Миддлтон в шарфе с романтичным принтом посетила Уэльс с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон в шарфе с романтичным принтом посетила Уэльс с принцем Уильямом

04.02.2020, 21:30, Разное

Кейт Миддлтон верна своим модным предпочтениям. И едва ли в список ее must have вписываются наряды с броскими принтами и прочими привлекающими излишнее внимание деталями. Однако иногда и поклонница анлийской классики готова впустить в свой гардероб что-нибудь игривое — как, например, шарф, в котором она вышла в свет сегодня. Отправившись с супругом, принцем Уильямом, в Уэльс, Кейт оделась в красное платье Zara (никого уже не удивив пристрастием к масс-маркету), приталенное темно-синее пальто и высокие сапоги. А изюминкой образа стал шарфик Beulah London с  ярким принтом в виде сердечек. Впереди День святого Валентина, и Кейт не упустила возможности обыграть этот романтичный инфоповод.

Кейт Миддлтон и принц УильямПервое место, которое супруги почтили своим присутствием, — станция Mumbles Lifeboat Королевского национального института спасательных шлюпок. Пара посидела в спасательной шлюпке и поговорила с членами экипажа о жизни состава команды, которая предоставляет круглосуточные услуги по спасению тем, кто сталкивается с трудностями на море. Кейт и Уильям также встретились с волонтерами, а следом понаблюдали за запуском шлюпки Mumbles в рамках учений.

Этот выход в свет стал вторым для герцога и герцогини Кембриджских за последние дни. В минувшие выходные они посетили вручение премии BAFTA в Лондоне. В этом году принц Уильям отметил десятилетие своего президентства в Британской Академии и четвертый год подряд он появился на ковровой дорожке вместе с супругой. Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала изящное белое платье от Alexander McQueen. Белый наряд с золотой вышивкой в виде цветов гибискуса еще больше подчеркнул хрупкую фигуру матери троих детей. Примечательно, что платье это не новое — в нем Кейт видели в 2012 году во время их с Уильямом тура по Юго-Восточной Азии. Образ довершили искрящиеся золотые туфли, клатч им в тон и украшения Van Cleef & Arpels. Уильям предпочел традиционный смокинг. Такое «модное повторение» — условие организаторов BAFTA, которые провозгласили девизом премии в этом году осознанное потребление.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на премии BAFTA



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