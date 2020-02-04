Кейт Миддлтон в шарфе с романтичным принтом посетила Уэльс с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон верна своим модным предпочтениям. И едва ли в список ее must have вписываются наряды с броскими принтами и прочими привлекающими излишнее внимание деталями. Однако иногда и поклонница анлийской классики готова впустить в свой гардероб что-нибудь игривое — как, например, шарф, в котором она вышла в свет сегодня. Отправившись с супругом, принцем Уильямом, в Уэльс, Кейт оделась в красное платье Zara (никого уже не удивив пристрастием к масс-маркету), приталенное темно-синее пальто и высокие сапоги. А изюминкой образа стал шарфик Beulah London с ярким принтом в виде сердечек. Впереди День святого Валентина, и Кейт не упустила возможности обыграть этот романтичный инфоповод.
Кейт Миддлтон и принц УильямПервое место, которое супруги почтили своим присутствием, — станция Mumbles Lifeboat Королевского национального института спасательных шлюпок. Пара посидела в спасательной шлюпке и поговорила с членами экипажа о жизни состава команды, которая предоставляет круглосуточные услуги по спасению тем, кто сталкивается с трудностями на море. Кейт и Уильям также встретились с волонтерами, а следом понаблюдали за запуском шлюпки Mumbles в рамках учений.
Этот выход в свет стал вторым для герцога и герцогини Кембриджских за последние дни. В минувшие выходные они посетили вручение премии BAFTA в Лондоне. В этом году принц Уильям отметил десятилетие своего президентства в Британской Академии и четвертый год подряд он появился на ковровой дорожке вместе с супругой. Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала изящное белое платье от Alexander McQueen. Белый наряд с золотой вышивкой в виде цветов гибискуса еще больше подчеркнул хрупкую фигуру матери троих детей. Примечательно, что платье это не новое — в нем Кейт видели в 2012 году во время их с Уильямом тура по Юго-Восточной Азии. Образ довершили искрящиеся золотые туфли, клатч им в тон и украшения Van Cleef & Arpels. Уильям предпочел традиционный смокинг. Такое «модное повторение» — условие организаторов BAFTA, которые провозгласили девизом премии в этом году осознанное потребление.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на премии BAFTA
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гидрометцентр: В феврале Россию ожидает значительное похолодание / 16 января
- Учёные: Регулярный секс может отсрочить менопаузу / 16 января
- Близкая Доминикана: почему стоит отправиться туда прямо сейчас / 5 декабря
- Новая версия браузера Chrome была названа «катастрофой» / 16 декабря
- Эксперты назвали семь типов авто, которые не стоит покупать / 9 декабря
- Обновленный российский Kia Stinger получил новые опции / 17 декабря
- В Сети появились характеристики Nokia 8.2 5G / 28 января
- «Странно наряд сидит»: Лопыреву заподозрили в новой беременности / 12 декабря