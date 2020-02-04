«Он им не нужен»: Цымбалюк-Романовская переживает о состоянии 84-летнего Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская пояснила о своих переживаниях о состоянии 84-летнего Армена Джигарханяна. Пианистка подчеркивает, что Степан Джигарханян вместе с Татьяной Власовой своими действиями намерены самоутвердиться за счет народного артиста, а сам он им не нужен.
Цымбалюк-Романовская сообщила, что достаточно давно знает членов семьи своего экс-супруга. Бывшая жена и сын знаменитого актёра якобы «были в ссылке» в течение 20 лет. По этой причине пианистка винит их в жажде популярности. Она считает, что о чувствах и желаниях самого Армена Джигарханяна при этом никто не беспокоится.
Бывшая супруга народного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, Степан Джигарханян посетил отца, однако не был действительно заинтересован в общении с родителем. Пианистка добавила, народный артист нуждается в возвращении к привычному для него образу жизни и возможности посещать театр.
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