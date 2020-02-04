У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак груди. Всего 2 года назад актриса пояснила поклонникам, что преодолела онкологическое заболевание, однако не так давно оно возвратилось.
Знаменитость длительный период времени не желала говорить поклонникам о существующей проблеме, однако подтвердила факт возвращения недуга. В настоящее время звезда «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных» вновь проходит лечение. После прошлого курса терапии медики сообщили, что для здоровья актрисы угроз нет. И всё равно в 2019 году заболевание возвратилось. При этом теперь речь идёт о 4-й стадии рака груди. На одном из шоу Доэрти подтвердила, что уже несколько месяцев борется с недугом. Актриса дала согласие на ведение химиотерапии, однако лечение ещё не дало подходящих результатов.
Знаменитость призналась, её шокировало сообщение о возвращении диагноза и сильно испугало. Особым испытанием для Доэрти оказалась необходимость рассказать о проблеме супругу и матери. Муж актрисы Курт Исваренко остается рядом с ней в период борьбы с болезнью, поддерживая во время лечения, и сопровождал во всех походах по больницам.
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