Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2 млн гривен

Правоохранители задержали начальника одного из Управлений Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение взятки. Об этом 4 февраля проинформировала пресс-служба Государственного бюро расследований.
«Чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн. «Откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику», – рассказали в пресс-службе.
Руководителя Управления задержали непосредственно во время получения им взятки в сумме 2 млн грн, добавили в ГБР.
Фото: dbr.gov.ua
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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