Мнение: Критика, достойная только смеха

Ох, и дорого же нынче ценится умение переобуваться на ходу. Если вдруг по какой-то причине вам потребуется взять по этому противоречивому, но жутко популярному искусству мастер-класс, смело обращайтесь к муниципальному депутату Юлии Галяминой. У нее «пар обуви» столько, что обсчитаешься. На любую ногу.

Вот, например, из последних достижений: решила Галямина выделиться, да взять и поменять изначальный смысл январского марша оппозиции в Москве, на тот момент уже согласованный с мэрией. Причем речь не просто о формальностях вроде места проведения и количества участников — акция, изначально запланированная как марш против репресии и дискриминации, стала выступлением против «госпереворота». А автор изменений попала под горячий душ из насмешек и ярости в соцсетях. Проще говоря, — пропесочили. И поделом.

Но это, как вы могли догадаться, далеко не все.

Наше «либеральное» сообщество с его «коллективным бессознательно-либеральным» действует по принципу «критикуй вслепую». Вот и добрались господа из навальнинского ФБК до поправок в Конституцию РФ и тоже оказались под этим самым душем.

Сам Навальный, решив негативно высказаться в соцсетях о предложенных поправках (напомню хотя бы про материнский капитал за первого ребенка и регулярную индексацию пенсий), совсем забыл о своих поездках за границу — стоит ли говорить, насколько дорого все эти радости ему обошлись? Кроме того, Навальный посчитал напрасной идею устраивать какие-либо акции протеста, что в очередной раз говорит о хлипкости его позиции и неуверенности в том, какого он, собственно, придерживается курса.

Еще одна слепая зона в работе ФБК — это громкие и безосновательные заявления Любови Соболь, которая неустанно показывает свою несостоятельность как юриста и блещет капитальным незнанием того, как работает Конституция.

И кстати, господину Навальному стоило бы задуматься над оптимизацией расходов — вместо того, чтобы кататься в заморские страны, отправил бы лучше Соболь поучиться праву.

Получается, что все эти господа хотят жить в стране с возможностями, но всячески перечеркивают любое движение вперед.

Напоследок задамся парой риторических вопросов:

Какого вообще единства можно ждать от сил, в корне разнящихся во мнении?

И как добиться процветания и роста в стране, отнекиваясь от здравых идей и реформ?

Источник: Достало

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