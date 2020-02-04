Коронавирус заблокировал работу антидопинговых служб Китая

Китайское антидопинговое агентство приостановило свою работу и причиной этого стала эпидемия коронавируса, которая бушует в ряде районов Поднебесной. Международное агентство тестирования (ITA) с пониманием относится к этой, как все надеются, временной ситуации.
"Мы просто обязаны действовать крайне осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов, врачей и официальных лиц, проводящих тестирование, — цитирует France24.Com источник в Международном агентстве тестирования.
Чиновники ITA и CHINADA признают важность антидопинговых мероприятий, однако сошлись во мнении, что забота о здоровье людей является абсолютным приоритетом. Поэтому решено, что как только ситуация улучшится, Китайское антидопинговое агентство возобновит работу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Малиновский ассистом помог «Аталанте» разгромить «Милан» / 23 декабря
- В Кремле наметили дату голосования по поправкам в конституцию России – СМИ / 20 января
- Как форум «Движение вверх» помогает самореализоваться молодежи в России / 31 декабря
- В Забайкалье молодых людей заподозрили в убийстве и расчленении подростка / 25 декабря
- Посольство РФ в Китае готовит списки россиян, желающих покинуть провинцию Хубэй / 3 февраля
- Трамп – о Супербоуле: фантастический камбэк под огромным давлением / 3 февраля
- СК допросил Голунова / 20 января
- Календарь: 24 декабря — День взятия Суворовым Измаила / 24 декабря