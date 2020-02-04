США добиваются от ВОЗ признания Тайваня отдельным государством под предлогом борьбы с коронавирусом

Американские власти используют ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае как предлог для выдвижения требований к Всемирной торговой организации по признанию Тайваня отдельным государством вопреки официальной политики "одного Китая", которой придерживается руководство КНР.

Об этом со ссылкой на законопроекты в Конгрессе США, а также официальные обращения американских сенаторов к руководству ВОЗ сообщило издание The Hill.

По утверждению властей Тайваня, они якобы практически не получают информации от ВОЗ относительно ситуации с распространением заболевания, а также сталкиваются с трудностями при возвращении тайваньцев из Уханя.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву ранее также утверждал, что авиакомпании Вьетнама, Италии и других стран отменили рейсы в Тайвань на основе информации о вирусе, согласно которой остров обозначался как часть Китая.

В Конгрессе США стремятся использовать данную ситуацию как повод для давления на ВОЗ. В частности, от лица члена палаты представителей США Теодора "Теда" Йохо в издании Taipei Times 1 февраля 2020 г. была опубликована статья о том, как включение Тайваня в состав ВОЗ в качестве независимого наблюдателя якобы "послужит общему благу".

Ранее Йохо внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, требующий от Госдепартамента США "разработать стратегию для возвращения Тайваню статуса наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения".

Группа из 7 сенаторов США также направила письменное обращение к генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу с "призывом предоставить Тайваню статус наблюдателя в связи со вспышкой коронавируса для обеспечения лучшей защиты глобального здоровья и безопасности".

Это уже не первая попытка со стороны властей США использовать ситуацию с инфекционным заболеванием в собственных политических и экономических интересах.

Министр торговли США Уилбур Росс в конце января заявил о том, что распространение коронавируса в Китае якобы "заставит компании задуматься" о переносе производства из КНР в США и другие страны Северной Америки.

Источник: Вести

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