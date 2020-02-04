«Будут акции протеста»: одесситы готовят ответ на демонтаж барельефа маршалу Жукову

Жители Одессы возмущены вандализмом по отношению к памяти советского военачальника Георгия Жукова. Барельеф маршалу Победы демонтировали националисты с исторического здания штаба Одесского военного округа, где работал и жил полководец. Горожане будут бороться за его возвращение. Об этом сообщил в эфире "60 минут" депутат горсовета Одессы Богдан Гиганов.

Политик отметил: "Со мной связываются многие негодующие одесситы, которые рассчитывали на соответствующую реакцию со стороны местных властей и народных депутатов. Но этого ничего не случилось. Их возмущение уже носит организованный характер. В ближайшее время 100 процентов будут акции протеста".

Гиганов подчеркнул, что своим бездействием местная и центральная власти в очередной раз "решили наплевать в души одесситов".

Депутат обратил внимание на тот факт, что в суде еще не закрыто дело по сносу первого памятника Жукову в Одессе, а националисты уже демонтировали последний. Также Гиганов отметил, что при этом акте вандализма полиция вместо того, чтобы фиксировать правонарушение, останавливала попытки помешать радикалам сбивать барельеф.

Дальнейшая судьба памятника, по словам Гиганова, пока неизвестна. "Куда увезли барельеф, я не знаю. Я посетил два музея: военно-исторический и историко-краеведческий — там барельефа нет. Есть подозрение, что его просто украли. В нем примерно двести килограммов бронзы. Мне кажется, что с активистами решили таким образом рассчитаться за работу", — предположил он.

"Сейчас у нас пытаются отнять героев, переписав культурный код, но мы будем в любом случае отстаивать это дело. Рано или поздно все барельефы вернутся на свое место", — заверил Гиганов.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет