Россиянин Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея

Россиянин Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея

04.02.2020, 21:15, Новости дня

Международная федерация хоккея включила в Зал славы IIHF двукратного олимпийского призера в составе сборной РФ Алексея Яшина. Таким образом, он оказался первым в 2020 году хоккеистом, который был удостоен чести попасть в число знаменитых игроков мира.

"Если честно, даже не думал об этом. Очень приятно и здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире", – цитирует Яшина ТАСС.

46-летний спортсмен повесил коньки на гвоздь в 2012 году. Он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр (1998, 2002), а также чемпионом мира 1993 года. В Национальной хоккейной лиге он провел 850 игр, набрав в них 781 очко.

Источник: Вести



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