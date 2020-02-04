В Омске таксист перевозит пассажиров в противогазе

Сотрудники ДПС ещё не останавливали Андрея.
Водителя зовут Андрей, он работает в такси уже четыре года и ведёт свой «инстаграм». Мужчина рассказал NGS55.RU, что, как и все, наслышан о эпидемии коронавируса и он решил обыграть эту тему таким необычным шуточным образом.
— Разговаривали c друзьями на эту тему. Шутки там всякие и тут друг говорит: «Представь такую ситуацию, а что, если клиенты садятся, а ты сидишь в противогазе и костюме ОЗК (общевойсковой защитный комплект. — Прим. ред.)?» — «Прикольно, было бы смешно». На следующий день взял костюм у знакомого, и вот он я — в костюме ОЗК и противогазе, — поделился Андрей.
В таком виде Андрей ездит первый день, но за сегодня ни один человек не выразил опасение по поводу необычного вида таксиста.
— Все позитивные. Я очень боялся реакции людей, как будут реагировать. Обычно люди у нас садятся на заднее сиденье, по диагонали от меня, я вижу в зеркало — они в телефоне или просто грустное лицо. А тут садятся, и они удивлены, на позитиве, — рассказывает Андрей. — Я вижу, что люди подходят, надеваю противогаз и говорю: «А вы в Китае были?». И тут такой смех. Я для этого всё это и придумал, чтобы повеселить людей и самому немного повеселиться.
После того как Андрей удостоверяется, что пассажиры не имеют никакого отношения к коронавирусу, он снимает противогаз и ведёт машину только в защитном костюме.
— Я буквально десять метров делаю и снимаю. Посмеялись, поприкалывались, они сфотографировали— и в этот момент я снимаю, чтоб не было риска ДТП. Хотя я не сказал бы что видимость плохая, я в нём вижу отлично.
Сотрудники ДПС ещё не останавливали Андрея, но таксист надеется, что полицейские отнесутся к его виду с таким же юмором и позитивом, как и пассажиры.
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