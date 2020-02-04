Генерал сообщил о создании США крупных складов военной техники в Европе и Азии

Генерал сообщил о создании США крупных складов военной техники в Европе и Азии

04.02.2020, 21:12, Новости дня

Сухопутные войска США сейчас создают новые крупные склады военной техники и иного имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщил глава Командования материально-технического снабжения Сухопутных войск США генерал Гас Перна.

По имеющимся данным, в Европе планируется развернуть еще один такой объект. Сколько объектов будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе в дополнение к тем, которые уже имеются, пока не сообщается, передает ТАСС.

«По состоянию на настоящее время я в действительности занимаюсь созданием дополнительного комплекта, который мне приказали создать. Он будет размещен там, где его сочтет необходимым разместить командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант (Кристофер, – прим. ВЗГЛЯД) Каволи», – сообщил Перна, отвечая на вопрос о том, намерен ли Пентагон увеличивать число дополнительных складов различной военной техники, созданных в Европе за последние шесть лет.

Еще в прошлом году командование Сухопутных войск США в Европе сообщало, что всего таких основных объектов пять: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Польше. На каждом размещается военная техника в количестве, достаточном для оснащения бригады. Также два вспомогательных объекта такого рода размещены в ФРГ.

«<…> Мы уже работаем над путями расширения заблаговременно созданных складских запасов в Тихоокеанском регионе», – добавил Перна.

Ранее сообщалось, что американские военные планируют создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия РФ и Китаю.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика