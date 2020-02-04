Генерал сообщил о создании США крупных складов военной техники в Европе и Азии

Сухопутные войска США сейчас создают новые крупные склады военной техники и иного имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщил глава Командования материально-технического снабжения Сухопутных войск США генерал Гас Перна.
По имеющимся данным, в Европе планируется развернуть еще один такой объект. Сколько объектов будет размещено в Азиатско-Тихоокеанском регионе в дополнение к тем, которые уже имеются, пока не сообщается, передает ТАСС.
«По состоянию на настоящее время я в действительности занимаюсь созданием дополнительного комплекта, который мне приказали создать. Он будет размещен там, где его сочтет необходимым разместить командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант (Кристофер, – прим. ВЗГЛЯД) Каволи», – сообщил Перна, отвечая на вопрос о том, намерен ли Пентагон увеличивать число дополнительных складов различной военной техники, созданных в Европе за последние шесть лет.
Еще в прошлом году командование Сухопутных войск США в Европе сообщало, что всего таких основных объектов пять: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Польше. На каждом размещается военная техника в количестве, достаточном для оснащения бригады. Также два вспомогательных объекта такого рода размещены в ФРГ.
«<…> Мы уже работаем над путями расширения заблаговременно созданных складских запасов в Тихоокеанском регионе», – добавил Перна.
Ранее сообщалось, что американские военные планируют создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия РФ и Китаю.
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