ВОЗ назвала число заболевших новым коронавирусом по всему миру

Число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в мире превысило 20,6 тыс. человек, информирует Всемирная организация здравоохранения.
Отмечается, что в Китае подтвержден 20 тыс. 471 случай заболевания коронавирусом, еще у 23,2 тыс. человек подозревают это заболевание. В тяжелом состоянии – 2 тыс. 788 пациентов. Умерли 425 человек – в основном это пожилые люди с одним или двумя хроническими заболеваниями. Более 680 человек выздоровели, передает РИА «Новости».
За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах. Больше всего заболевших, не считая КНР, в Таиланде (25), Сингапуре (24) и Японии (21).
Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.
В Китае утром во вторник сообщали о 20,4 тыс. заболевших и 425 умерших от коронавируса 2019-nCoV. Из них 13,5 тыс. человек заболели и 414 умерли в провинции Хубэй, откуда распространяется заболевание.
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