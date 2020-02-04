США планируют расширить санкции против «Северного потока – 2» – СМИ

США намерены ввести новые санкции против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом 4 февраля написала немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на данные источников в дипломатических кругах Вашингтона.
По данным собеседников издания, новые ограничения могут ввести в феврале – марте 2020 года. Проект санкций уже разрабатывается в Конгрессе США, утверждают источники газеты. При этом ограничения, вероятно, коснутся инвесторов, участвующих в строительстве трубопровода, и будущих покупателей газа.
Компания Uniper, которая является партнером российского «Газпрома» в этом проекте, «очень внимательно» следит за ситуацией, сообщил журналистам пресс-секретарь Uniper.
По его словам, в компании осведомлены, что США «полны решимости» в намерениях предотвратить реализацию проекта трубопровода.
Один из немецких дипломатов рассказал изданию, что Германия не намерена отказываться от поддержки «Северного потока – 2», так как осталось достроить около 150 км трубопровода. Правительство рассчитывает, что строительство «Северного потока – 2» завершится в «разумные сроки», пишет газета.
«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.
В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.
В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.
Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.
Директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст считает, что строительство «Северного потока – 2» затянется как минимум на два года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эпизод из проекта «Дау» Хржановского включили в конкурсную программу Берлинале / 29 января
- Устал, но не уходит / 16 января
- Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию / 30 января
- Крашенинников анонсировал изменения в преамбуле к Конституции / 28 января
- Маниакальное желание Оржеля покупать газ напрямую у России должно стать предметом интереса не экономистов, а спецслужб / 2 декабря
- В Анапе подросток умер на приеме у врача / 16 декабря
- СБУ за год разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств / 27 декабря
- В мире: Переговоры в Париже не помогут Донбассу / 9 декабря