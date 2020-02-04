Зацепился за кондиционер: подросток остался жив после падения с 9-го этажа

В Махачкале школьник рухнул с девятого этажа. При падении подросток зацепился за кондиционер, закрепленный на уровне четвертого этажа, и чудом остался жив.

Пострадавшего доставили в местную больницу. Его состояние описывается как тяжелое. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает РИА Новости.

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