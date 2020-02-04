Аналитики впервые опубликовали финансовые показатели YouTube

Специалисты холдинга Alphabet раскрыли информацию о прибыли самого популярного видеохостинга в мире — Youtube. Подробный годовой отчет был размещен на официальном сайте компании впервые.
Напомним, что Alphabet является материнской компанией Google. Последняя купила Youtube почти 15 лет назад за 1,6 миллиарда долларов. С 2006 года информация о доходах видеохостинга держалась в секрете. Как оказалось, по итогам прошлого года сервис заработал с помощью рекламы почти 16 миллиардов долларов, а это составляет почти 10% от всего дохода американской корпорации. Что касается прибыли Alphabet, то в 2019 году она выросла на 18%.
Примечательно, что разглашать финансовую информацию в Alphabet стали после того, как Сундар Пичаи был назначен на должность CEO Alphabet, отмечают эксперты.
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