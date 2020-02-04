Врач назвала правильный способ носить маску для защиты от коронавируса

Врач назвала правильный способ носить маску для защиты от коронавируса

04.02.2020, 21:04, Разное

Врач Ольга Шарапова описала правильный способ носить маску для защиты человека от коронавируса. Депутат Гордумы Москвы сообщила, что любые самодельные либо аптечные приспособления этой категории действуют не больше 2-х часов и не обеспечивают полной блокады вируса.
При этом польза в борьбе с заболеванием всё равно имеется. После обычного чихания или кашля средство защиты нуждается в замене. Согласно словам врача, на внутренней стороне маски должна отсутствовать влажность, рот и нос нужно обязательно закрывать тканью, а все складки необходимо разгладить. Шарапова отметила, что ранее маски использовались инфекционными больными, однако пациенты не всегда осведомлены о собственных недугах, поэтому сейчас многие граждане носят эти средства в целях снижения риска заражения.

В одноразовых масках применяется специальная пропитка, позволяющая задержать вирус. При замене такого элемента защиты с периодичностью в 2 часа либо чаще, можно говорить о достаточно высоком уровне защищенности.



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