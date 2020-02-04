Врач назвала правильный способ носить маску для защиты от коронавируса

Врач Ольга Шарапова описала правильный способ носить маску для защиты человека от коронавируса. Депутат Гордумы Москвы сообщила, что любые самодельные либо аптечные приспособления этой категории действуют не больше 2-х часов и не обеспечивают полной блокады вируса.

При этом польза в борьбе с заболеванием всё равно имеется. После обычного чихания или кашля средство защиты нуждается в замене. Согласно словам врача, на внутренней стороне маски должна отсутствовать влажность, рот и нос нужно обязательно закрывать тканью, а все складки необходимо разгладить. Шарапова отметила, что ранее маски использовались инфекционными больными, однако пациенты не всегда осведомлены о собственных недугах, поэтому сейчас многие граждане носят эти средства в целях снижения риска заражения.

В одноразовых масках применяется специальная пропитка, позволяющая задержать вирус. При замене такого элемента защиты с периодичностью в 2 часа либо чаще, можно говорить о достаточно высоком уровне защищенности.

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